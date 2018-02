Dilma inaugura teleférico do Complexo do Alemão

O teleférico do Complexo do Alemão (zona norte do Rio de Janeiro), inaugurado nesta quinta-feira pela presidente, Dilma Rousseff, representará uma economia de tempo considerável para dezenas de milhares de seus moradores.

Para percorrer o trajeto de 3,5 km, dividido em seis paradas, cada uma das mais de 150 gôndolas leva cerca de 15 minutos.

Moradores cadastrados vão ter direito a uma passagem gratuita diária de ida e volta.

O projeto do PAC, que custou de R$ 210 milhões, é inaugurado oito meses após a pacificação do Complexo do Alemão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.