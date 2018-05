Dilma inaugura novo terminal do aeroporto de Brasília

A presidente inaugura com um mês de antecedência o Píer Sul do aeroporto, com dez pontes de embarque interligando o terminal aos aviões. O píer tem 20 mil m² de área construída e recebeu parte do investimento de R$ 1,2 bilhão previsto pelo consórcio Inframerica para ampliar a capacidade de 16 para 21 milhões de passageiros por ano.

A obra prevê o aumento do total de pontes de embarque das atuais 13 para 29, sendo oito no Pier Norte, ainda em obras e que a concessionária se compromete a entregar em maio. Já estão prontos 93% do total de obras previstas e envolvem 3,3 mil operários para acrescentar 35 mil m² de área construída, incluindo o aumento do número de vagas do estacionamento de 1,2 mil para 3 mil.

O consórcio Inframerica venceu o leilão para administrar o aeroporto no final de 2012, com um ágio de 673% sobre o valor esperado pelo governo. O consórcio formado pela brasileira Infravix Participações e argentina Corporação América, ambas com metade do empreendimento, arrematou o aeroporto de Brasília por R$ 4,5 bilhões.

Participam da cerimônia o ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, da Casa Civil, Aloizio Mercadante, das Relações Institucionais, Ricardo Berzoini, e o governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz.