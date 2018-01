Dilma inaugura hoje hospital em São Bernardo (SP)

Essa é a terceira visita oficial de Dilma ao município neste ano. No último dia 5 ela participou de cerimônia de outorga do título de Doutor Honoris Causa a Lula, na Universidade Federal do ABC. Antes, em agosto, a presidente esteve em São Bernardo para anunciar investimentos de R$ 2,1 bilhões para a região.

O Hospital José Alencar iniciará suas atividades disponibilizando 70 leitos. Até 2015 serão 283 leitos, sendo 197 para internação. As obras do hospital consumiram investimentos de R$ 126 milhões do Ministério da Saúde, R$ 74,1 milhões da Prefeitura de São Bernardo do Campo e R$ 40 milhões do governo estadual.