Dilma: hospital é maior investimento do governo no ABC Durante discurso na inauguração do Hospital de Clínicas Municipal José Alencar, em São Bernardo do Campo (SP), a presidente Dilma Rousseff disse nesta sexta-feira, 13, que os R$ 126 milhões desembolsados pelo Ministério da Saúde no projeto é o maior investimento do governo federal na região. Dilma ressaltou a qualidade das dependências e dos equipamentos do hospital, disse que estava satisfeita com o resultado. "O presidente Lula dizia que não tinha sido eleito para construir muquifos, eu também não fui. Tanto na área da saúde quanto no Minha Casa, Minha Vida", afirmou.