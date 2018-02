Dilma: há entre Brasil e Argentina relação de confiança

Dilma disse que o que mais a impressionou em Cristina Kirchner, a presidente argentina, foi a determinação em construir com o Brasil uma aliança estratégica. "A mesma determinação que eu tenho, aliás", afirmou.

Ela disse que o ex-presidente Lula e o falecido ex-presidente argentino Nestor Kirchner, marido de Cristina, estabeleceram uma relação de parceria entre as duas nações. "Há uma coisa fundamental entres as pessoas e as nações: a confiança. Acho que hoje há entre Brasil e Argentina uma relação de confiança", pontuou. "Nós podemos cada um, obviamente com seus interesses, construir um caminho", acrescentou Dilma.

A presidente recebeu dados do governo argentino de que a parte argentina da represa de Garabi será construída no próximo ano.