Dilma defenderá seu mandato em cadeia de rádio e TV

BRASÍLIA – Com intuito de falar diretamente à população, sem edições, para defender seu mandato e a democracia e denunciando “o golpe que consiste o impeachment sem crime de responsabilidade”, “que está em curso”, a presidente Dilma Rousseff convocou cadeia de rádio e TV para ir ao ar hoje à noite. A exemplo do que tem feito nos últimos dias em seus discursos no Planalto, sem citar diretamente os nomes do vice-presidente Michel Temer e do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, Dilma vai atacar os dois chamando-os novamente de “conspiradores” e lembrando que agem a partir do gabinete do golpe. Contrário ao pronunciamento da presidente na TV, o Solidariedade vai ao STF pedir para que o vídeo não seja exibido. "Quer fazer propaganda de um governo que acabou", criticou o presidente do partido, Paulinho da Força (SP).

A fala da presidente será na “linha da luta” e combate na reta final de pré-votação do impeachment. A presidente aproveitará, ainda para apelar à população para que converse com os parlamentares nas suas cidades para pedir a eles que não deixem de “respeitar a democracia” e a “Constituição” e que, para isso, é preciso votar contra o seu afastamento. Em sua defesa, Dilma irá lembrar também que não há nenhuma acusação de corrupção contra ela, “que não cometeu crime algum”, insistindo que o impeachment é um golpe contra a democracia.

Falando com tom de certeza da vitória, a presidente não deixa de se referir, em seu pronunciamento oficial, ao dia seguinte à votação do impeachment na Câmara. Segundo ela, há um dia seguinte, que exigirá convergência e pacto para a superação da crise.

No Planalto, assessores diretos da presidente Dilma rejeitam a tese de que ela esteja usando a máquina pública para se defender. “Não há ilegalidade”, disse este interlocutor direto da presidente. “Os canais do governo são institucionais da Presidência da República. Ela faz a defesa da instituição e ela é a presidente da República”, prosseguiu. O Partido Solidariedade anunciou que vai entrar com ação no STF para impedir o pronunciamento às 20 horas, em cadeia de rádio e TV. Ao contrário do que costuma fazer quando decide fazer pronunciamento, o Palácio do Planalto não tinha avisado, até o início das tarde às emissoras sobre a convocação do espaço para a presidente falar.

Dilma encerrou a gravação por volta das 11 horas. A presidente gravou ainda vídeos que podem ser usados nas redes sociais. Mas trechos do pronunciamento também poderão ser postados. Embora a ideia, a princípio, fosse gravar apenas mensagens para serem divulgadas pelas mídias sociais, o governo decidiu que o melhor e o mais importante era promover mesmo uma fala direta da presidente com a população, recurso muito usado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, a decisão sobre o pronunciamento de Dilma foi discutido com o ex-presidente. Como parte da estratégia do governo pestista, Lula também fez uma mensagem defendendo Dilma, que foi postado nas redes sociais.

Amanhã Dilma participará de um encontro com os movimentos sociais que estão acampados no ginásio Nelson Nelson, em Brasília. Mais uma vez. A ideia é manter a militância animada e disposta a ir para as ruas em defesa do seu mandato. O governo teme que as notícias de que a oposição já conseguiu os 342 votos necessários para o impeachment desanime os manifestantes.