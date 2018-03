Dilma grava programa para ser exibido no Dia da Mulher A presidente Dilma Rousseff vai gravar amanhã, no Rio de Janeiro, participação especial no programa "Mais Você", de Ana Maria Braga, na TV Globo. A entrevista de Dilma deverá ser exibida no Dia da Mulher, 8 de março. Na quinta-feira passada, a presidente recebeu no Palácio da Alvorada a apresentadora Hebe Camargo para um café da manhã. A gravação irá ao ar na estreia do programa de Hebe na Rede TV!, em 15 de março.