Dilma grava o primeiro programa 'Café com a Presidenta' A presidente Dilma Rousseff gravou no final da tarde de hoje o primeiro programa de rádio desde que assumiu o governo. No programa que agora tem o nome de "Café com a Presidenta", ela falou sobre o programa de distribuição gratuita de medicamentos para tratar da hipertensão e diabetes lançado ontem no Palácio do Planalto.