Dilma: governo quer licitar trem-bala em meados de 2009 A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse que o governo pretende licitar, em meados do próximo ano, o projeto do trem-bala que ligará Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. Ela reconheceu que, em relação à previsão inicial - de fazer o leilão em março -, está havendo um atraso de três meses. Mas, explicou, o atraso deve-se a um pedido do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para aprofundar as análises referentes ao traçado da linha férrea. Em entrevista ao programa radiofônico "Bom Dia, Ministro", do sistema Radiobrás, Dilma explicou que a definição do traçado é particularmente importante para um trem de alta velocidade, que não pode fazer curvas bruscas nem percorrer declives muito acentuados. A ministra disse que, com a conexão do trem-bala em Campinas, o governo pretende transformar Viracopos "no maior aeroporto do Brasil, para carga e para passageiros."