Dilma: governo não faz política em época de eleição No discurso para uma plateia de 2 mil pessoas essencialmente mulheres trabalhadoras rurais, a presidente Dilma Rousseff disse hoje em Irecê (BA) que o governo não anunciou o reajuste do Bolsa Família no ano passado porque "não faz política com Bolsa Família em época de eleição". Ela lembrou que o último reajuste foi em 2009 e fez questão de ressaltar que estava privilegiando as famílias que tinham mais filhos, porque são as quem tem mais dificuldades para enfrentar a vida e maior nível de pobreza.