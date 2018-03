Dilma: governo Lula é 'um momento de ápice, de vitória' Logo após assinatura da transmissão de cargo dos ministros de Estado, a pré-candidata à presidência da República e ex-ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, enalteceu a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve início em 2003. "O governo do senhor é um momento importante, de ápice, de vitória", afirmou. "Talvez o mais longo momento de vitória de todos esses que lutaram experimentaram em sua vida." Ela citou as lutas contra a ditadura e por redemocratização, direitos, igualdade, justiça e liberdade. "A geração que me sucedeu conseguiu realizar seus sonhos."