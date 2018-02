Dilma: governar sem partidos é flertar com autoritarismo Em um recado indireto a sua adversária Marina Silva (PSB), a presidente Dilma Rousseff criticou na tarde deste sábado, 30, aqueles que pretendem governar prescindindo dos partidos políticos. Em ato de campanha em Jales (SP), com a presença do seu vice, Michel Temer, e do candidato do PMDB ao governo, Paulo Skaf, Dilma exaltou sua parceria com os peemedebistas, chamando a legenda de "partido da democracia", e disparou: "Numa democracia, quem não governa com partidos está flertando com o autoritarismo. No mundo, não há um único lugar que se governa sem partidos", disse.