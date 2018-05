Dilma garante rigor na apuração que envolve a Petrobras

"Nós, com determinação, estamos aqui nos comprometendo, a cada dia que passa, que o que tiver de ser apurado vai ser apurado com o máximo de rigor. O que tiver de ser punido vai ser também com o máximo de rigor", disse Dilma. Ela mencionou que a auditoria da Petrobras com o programa de prevenção à corrupção da empresa e com as comissões de apuração "são os mais eficazes mecanismos de controle e fiscalização internos".

Além disso, Dilma citou o Poder Judiciário, o Ministério Público e "sobretudo" a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União como órgãos do governo federal que "estarão sempre atentos para realizar a fiscalização e os controles externos".

"Não podemos permitir, é bom dizer isso, como brasileiros que amam e defendem este País, que se utilize ações individuais e pontuais, mesmo que graves, para tentar destruir a imagem de nossa maior empresa, a nossa empresa mãe. Ou para tentar confundir quem de fato trabalha a favor e quem trabalha contra a Petrobras", disse a presidente.

Manipulação de dados

Dilma afirmou que "está errado" quando alguns dizem que a Petrobras está perdendo valor e importância no Brasil. "Manipulam dados, distorcem análises, desconhecem deliberadamente a realidade do mercado internacional de petróleo, para transformar eventuais problemas do mercado em fatos irreversíveis e definitivos", disse. A presidente lembrou que em 2003, no início do governo Lula, a Petrobras valia no mercado R$ 15,5 bilhões, e hoje, mesmo com problemas, vale

R$ 98 bilhões.

"Ao contrário do passado, a Petrobras é a empresa que hoje mais investe no Brasil", revelou, destacando que, entre 2003 e 2013, foram investidos US$ 306 bilhões, US$ 48 bilhões só no ano passado. "Em dez anos) multiplicamos por seis o investimento feito pela Petrobras."

Dilma também mencionou a mudança de patamar no lucro da estatal, ao afirmar que o lucro líquido passou de R$ 8,1 bilhões para R$ 23,6 bilhões. "Essas e outras conquistas mostram que o meu governo e o do Lula reergueram a Petrobras", disse. "Reconstruímos seu programa de investimentos, valorizamos seu quadro de funcionários. Foi por isso que descobrimos os megacampos do pré-sal."

Ela destacou diversos avanços da empresa nos últimos anos, como a adaptação à lei que introduziu o modelo de exploração por concessão e enalteceu sua própria gestão e os mandatos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente do governo federal.

Dilma aproveitou para defender o modelo de partilha, aprovado em 2010 e implantado em 2013. "O modelo de partilha nos dá maior controle sobre nossa riqueza e melhor uso social dos recursos do petróleo. O modelo de partilha é fundamental no pré-sal porque lá o risco é muito reduzido e os volumes são muito elevados e o petróleo de muito boa qualidade", assegurou. A lei da partilha, destacou Dilma, estabeleceu que a Petrobras será operadora no pré-sal, fortalecendo-a.

De acordo com a presidente, a Petrobras se transformou na empresa que mais investe na prospecção de petróleo no mundo. Para exemplificar o bom desempenho da Petrobras, ela disse que hoje a petrolífera tem em operação 133 plataformas, 41 sondas de perfuração e 361 barcos de apoio e que em 2014 estão em construção outras 18 plataformas em estaleiros espalhados pelo Brasil.

Dilma disse ainda que as reservas da Petrobras chegaram a 16,6 bilhões de barris de óleo equivalente. Segundo ela, o índice de sucesso da perfuração de campos em geral é de 75% e que, no caso do pré-sal, é de 100%. De acordo com a presidente, a Petrobras revolucionou a indústria naval brasileira e que para 2017 a expectativa é bater 100 mil empregos gerados na indústria de fornecedores.