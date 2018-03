Dilma garante financiamento do BNDES a longo prazo

Mas, segundo ela, isso não acontecerá se o crédito não for de longo prazo. "E quem dá esse crédito é o BNDES", acentuou, sob aplauso dos empresários. Dilma não perdeu oportunidade de criticar o governo anterior, em que, de acordo com ela, o máximo eram cinco anos. "Hoje emprestamos por 30 anos, com TJLP e não taxa de mercado." Dilma acentuou novamente que pretende fazer grandes investimentos no setor de educação, particularmente no ensino técnico.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também participou do evento Encontro com os Presidenciáveis, e amanhã estará em comício no centro de Curitiba, reclamou do Congresso Nacional por não ter promovido a reforma tributária, apesar de ele e de o ministro da Fazenda, Guido Mantega, terem levado propostas. "Quando se trata de reforma tributária tem um inimigo oculto no Congresso Nacional", afirmou.