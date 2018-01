Dilma ganha labrador de tabeliã cearense

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff ganhou nesta quinta-feira, 16, um labrador de 2,5 meses. O presente foi entregue a assessores do Palácio do Planalto pela tabeliã cearense Márcia Vieira Diógenes, que diz ter viajado de Fortaleza para Brasília apenas para presentear Dilma com o animal.

"Desta vez, (a viagem) foi especialmente para entregar o cachorro, com muito gosto. Não costumo combinar nada com ninguém, não sabia nem se seria recebida. Nunca presenteei político algum", disse a tabeliã à Agência Estado, enquanto preparava o retorno para a capital cearense. "Até preferia entregar o cachorro sem ninguém ter tomado conhecimento, já estava com ele há um mês."

Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, esta é a primeira vez que a presidente é presenteada com um animal.

O cão está com a vacinação em dia e ainda não tem nome, garantiu a tabeliã. "O labrador faz bem à saúde, serve como antiestresse, é companheiro. Tenho admiração pela presidente e gostaria de entregá-la um presente que não fosse material", disse, sem mencionar quanto pagou pelo filhote. "Faço os investimentos que quiser. Comprei-o com muito gosto para a nossa presidente", afirmou.

Dilma já tem dois cachorros - entre eles, um outro labrador, Nego, herdado do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu. Nego, aliás, ganhou destaque no programa eleitoral da campanha de 2010.

Márcia diz que votou no PT pela primeira vez nas eleições passadas, quando optou por Dilma - cuja determinação admira. A tabeliã não quis dar sugestões de nome para o cachorro.