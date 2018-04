Dilma ganha a rua no pré-carnaval do Rio

Cabos eleitorais assumidos de Dilma Rousseff para 2010, o prefeito de Nova Iguaçu, Lindberg Farias (PT), e o deputado Carlos Santana (PT-RJ) distribuíram ontem máscaras da ministra da Casa Civil no ensaio de um bloco carnavalesco no Rio. Decididos a aproveitar a folia para ajudar a popularizar a provável candidata à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os dois dizem ter dividido a conta da encomenda de 2 mil máscaras da ministra ao custo de R$ 2 cada. Ontem, pelo menos 600 delas foram distribuídas no ensaio do "Tamo Junto", em Padre Miguel, patrocinado por Santana e frequentado por petistas. "Se é antes ou depois da plástica, eu não sei", brincou o prefeito. "É depois, porque não tem óculos", afirmou Santana. Conscientes de que serão acusados pela oposição de campanha, eles invocam a tradicional mistura de política e carnaval. "Podem fazer a máscara do (José) Serra", diz Santana.