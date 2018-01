Dilma formaliza indicação de Janot para Procuradoria A presidente Dilma Rousseff encaminhou, nesta terça-feira, 20, formalmente ao Senado Federal a indicação do subprocurador Rodrigo Janot Monteiro de Barros para exercer o cargo de procurador-geral da República, em substituição a Roberto Gurgel, que deixou a função na semana passada. A mensagem com o nome de Janot está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 20.