Dilma: Fizemos forte movimento em direção à África A presidente Dilma Rousseff destacou nesta segunda-feira o "forte movimento" do Brasil em direção à África. O comentário foi feito em discurso na cerimônia no auditório do Palácio do Itamaraty para a formatura da Turma 2011-2013 do Instituto Rio Branco. "A África é uma das regiões que mais crescem no mundo e enfrenta desafios do crescimento", afirmou a presidente.