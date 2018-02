Dilma fica 'feliz' com aprovação de MPs do Brasil Maior A presidente Dilma Roussef estava "muito feliz" com a aprovação pelos parlamentares das Medidas Provisórias do Plano Brasil Maior, com incentivos à economia, assim como pela aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A informação é do ex-ministro do Trabalho e presidente do PDT, Carlos Lupi, que foi recebido na terça-feira por Dilma, em seu gabinete, no Planalto. Na conversa, além das votações consideradas vitoriosas pela presidente, as eleições municipais.