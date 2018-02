Dilma fecha equipe econômica e deve anunciá-la amanhã

Campos se esquivou de responder a perguntas sobre a participação do deputado Ciro Gomes, que foi coordenador da campanha de Dilma no segundo turno, no futuro governo. "Ciro é um grande companheiro e tem todo o nosso apoio", disse Campos.

O governador conversou com Dilma sobre a participação do PSB no governo, mas ressaltou que não foi uma conversa conclusiva. Eles voltarão a se reunir em Brasília na próxima semana. Segundo Campos, Dilma reconhece que o PSB hoje é um aliado mais forte do que em 2006 porque ampliou a bancada no Congresso e elegeu seis governadores. Ele não admitiu, no entanto, que o partido pleiteia espaço maior no governo. "A questão não é quantitativa. É qualitativa", disse.