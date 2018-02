Dilma faz vistoria em usina de Santo Antônio, em RO

A visita é tratada como uma "agenda mista" da petista: Dilma visita a obra como presidente da República e depois fala com jornalistas na condição de candidata a reeleição. Uma equipe de filmagem está no local para a gravação de imagens do horário eleitoral na TV.

A ofensiva de Dilma em Rondônia reforça uma estratégia de colocar o PAC na vitrine eleitoral e mostrar que os investimentos do governo estão dando, sim, resultados. Dilma também pretende exaltar ao longo da campanha as mudanças implantadas no setor energético durante a sua gestão e sair em defesa do que considera o legado do governo na área.

A licença prévia das hidrelétricas foi emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em 2007, quando Marina Silva - agora alçada à cabeça de chapa do PSB na corrida pelo Palácio do Planalto - chefiava o Ministério do Meio Ambiente.