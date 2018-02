Dilma faz exames em São Paulo e Alencar tem alta de hospital

A presidente eleita Dilma Rousseff deixou há pouco o hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após ser submetida a exames de rotina. A informação é da assessoria de imprensa da unidade médica, que comunicou também que Dilma permaneceu no hospital por cerca de duas horas.

De acordo com o boletim médico divulgado há pouco, os exames mostraram resultados satisfatórios. Este é o primeiro check up realizado por Dilma após ela ser eleita presidente do Brasil. Até o momento, não há informações sobre o destino de Dilma depois que ela deixou o hospital.

O vice-presidente José Alencar, que também estava no Sírio Libanês, onde foi internado ontem para uma transfusão de sangue, deixou o local em instantes, segundo informou a sua assessoria de imprensa.

Alencar havia tido alta na quinta-feira, depois ter sido internado para tratar uma obstrução intestinal. Ao deixar o hospital, na ocasião, o boletim médico informava que o vice-presidente deveria continuar o tratamento contra o câncer, doença que enfrenta há mais de 10 anos.