Dilma faz exames de rotina em São Paulo

São Paulo - A presidente Dilma Rousseff passou por exames de rotina nesta quinta-feira, 12, no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. A presidente teve, em 2009, um câncer linfático e passou por cirurgia e quimioterapia.

O cardiologista e médico de Dilma, Roberto Kalil Filho, afirmou que foi feita uma tomografia de corpo inteiro como "rotina". "Ela está ótima, melhor do que eu", afirmou aos jornalistas.

A presidente ficou cerca de uma hora no hospital. Segundo Kalil, um boletim médico será divulgado com mais detalhes.

Após os exames, Dilma deve se reunir com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No encontro, que não está previsto na agenda oficial, a presidente e o antecessor devem falar sobre o atual momento do governo, após a série de derrotas sofridas pelo Planalto no Congresso.