Dilma faz exame de rotina no Sírio Libanês e retira cateter

O Hospital Sírio Libanês informou que a ministra da Casa Civil e pré-candidata do PT à presidência, Dilma Rousseff, passou por exames de rotina neste sábado, 27, e retirou o cateter utilizado durante o tratamento de quimioterapia. A ministra foi diagnosticada no ano passado com um câncer do sistema linfático, na axila esquerda.

Veja também:

Segundo Datafolha, Serra abre 9 pontos sobre Dilma

O tratamento, de acordo com o Sírio Libanês, ocorreu entre abril e setembro de 2009. Na ocasião, a própria ministra anunciou que os médicos consideravam que ela estava curada do câncer. As equipes que assistiram Dilma são coordenadas por Roberto Kalil Filho, Paulo Hoff, Yana Novis e Júlio César Marino.