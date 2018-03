Dilma faz exame de rotina em SP e retira cateter O Hospital Sírio Libanês informou que a pré-candidata do PT à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Roussef, passou hoje por exames de rotina e retirou o cateter utilizado durante o tratamento de quimioterapia. A ministra-chefe da Casa Civil teve constatado no ano passado um câncer do sistema linfático, na axila esquerda.