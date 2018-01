Dilma faz consulta de rotina com Kalil em São Paulo

São Paulo - A presidente Dilma Rousseff se consultou nesta quarta-feira, 23, com seu médico particular, Roberto Kalil, na capital paulista para fazer um exame anual de rotina. "Ela está muito bem, passou pelo consultório e nem precisou fazer exames aqui", comentou o médico com jornalistas na entrada do Hospital Sírio Libanês. Ele afirmou que o atendimento foi feito em seu consultório privado, em um prédio bem próximo ao hospital.

Segundo o médico, a presidente trouxe alguns exames, como de sangue, mas confirmou que estava tudo bem com ela. "Está tudo bem com ela. Ela sempre vem aqui no fim do ano, e exames de check-up vamos marcar para o ano que vem", destacou. A assessoria de imprensa do Hospital Sírio Libanês informou que está avaliando a situação e deve liberar, ainda nesta quarta-feira, uma nota a respeito da consulta da presidente.

Depois da consulta, Dilma foi embora. Ela deve prosseguir viagem para Porto Alegre, onde passará as festas de Natal com sua família.