Dilma faz caminhada na praia de Inema, em Salvador

Acompanhada por dois seguranças e vestindo camiseta e bermuda pretas e boné claro, a presidente chegou à praia por volta das 7 horas e andou por cerca de 10 minutos no trecho da praia de acesso restrito aos militares. Na maior parte do tempo, passeou sob a sombra das árvores que margeiam a orla no local, antes de voltar para a área interna da base naval.

Segundo a assessoria da Presidência, Dilma deve retornar a Brasília apenas no dia 10. No entanto, existe a expectativa que ela participe, no dia 4, na capital federal, do lançamento do primeiro carro global da Ford desenvolvido e fabricado no Brasil, o novo EcoSport.