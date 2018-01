Dilma faz a primeira reunião do ano do Conselho Político A presidente Dilma Rousseff reúne agora pela manhã, no Palácio do Planalto, o Conselho Político, integrado por ministros, presidentes e líderes dos partidos aliados. Esta é a primeira reunião do conselho no ano. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, deve fazer uma exposição sobre a crise financeira internacional e os reflexos no Brasil e a presidente deverá reforçar a necessidade de aprovação, no Congresso Nacional de projetos como o que cria o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos (Fupresp).