Dilma faz 14.a entrega de máquinas do ano a prefeitos

Conforme informou nesta segunda-feira (25) o jornal O Estado de S. Paulo, o Palácio do Planalto tem investido em uma "linha direta" com os municípios, seguindo estratégia para aumentar a capilaridade das ações do Executivo, interiorizar a bandeira do governo federal e colher cada vez mais dividendos políticos.

O PAC Equipamentos é uma das principais apostas de Dilma nessa relação direta com municípios do interior do País. Só neste ano o governo triplicou número de municípios beneficiados com a entrega de retroescavadeira, motoniveladora e caminhão-caçamba. Desde que começaram as doações, no final de 2011, o PAC Equipamentos já atendeu 4.808 municípios brasileiros (86,4% do total de localidades do País), um investimento que, até 2014, deve chegar a R$ 5 bilhões.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o investimento do governo federal com os equipamentos entregues nesta quarta-feira foi da ordem de R$ 26 milhões, beneficiando 69 prefeituras.

Neste ano, a presidente já entregou máquinas para prefeitos durante solenidades em Aracaju (SE), Cascavel (PR), João Pessoa (PB), Serra Talhada (PE), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS, em três ocasiões diferentes), Riberião das Neves (MG), Natal (RN), Ponta Grossa (PR), São Bernardo do Campo (SP) e Campo Mourão (PR).