Dilma falou com chanceler venezuelano sobre Chávez

"Ele não me deu um quadro muito preocupante", afirmou a presidente. "Falei com o ministro Jaua, que me disse que ele (Chávez) estava bem. Teve uma piora na questão da respiração, e ele inclusive estava com dificuldade de respirar, mas disse que estava tudo sob controle."

Dilma conversou com Jaua na sexta-feira, ainda na Guiné Equatorial, onde o chanceler venezuelano esteve para representar o vice-presidente Nicolás Maduro durante a Cúpula América do Sul - África (ASA). Em seguida, Jaua voltou para a Venezuela, sem participar do almoço com os chefes de Estado.

A presidente está hoje na capital da Nigéria, Abuja, onde teve pela manhã um encontro de trabalho com o presidente Goodluck Jonathan. A agenda oficial de Dilma previa ainda almoço com o presidente Jonathan e em seguida embarque para o Brasil.