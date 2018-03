Dilma fala sobre câncer e prepara omelete com Ana Maria Braga

A presidente Dilma Rousseff falou sobre o câncer que teve em 2009, defendeu o uso do termo "presidenta" e fez uma omelete de queijo durante sua participação no programa "Mais Você", de Ana Maria Braga, na Rede Globo de Televisão. Dilma esteve na manhã desta segunda-feira na Central Globo de Produção em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e participou de quatro blocos do programa, que irá ao ar nesta quarta.

De acordo com nota à imprensa distribuída pela Globo, Dilma agradeceu a solidariedade de Ana Maria Braga, que também teve um câncer. Elas conversaram sobre a luta para combater a doença e sobre a imagem de "durona" da presidente. "É interessante como esperam de nós, mulheres, uma certa fragilidade. Isso decorre do fato de que a mulher, quando assume um alto cargo, é vista fora do seu papel. Acho que, a partir de agora, isso vai começar a ser encarado como uma coisa normal e natural. As pessoas vão se acostumar com cada vez mais mulheres conquistando espaço", disse Dilma.

Em um dos blocos, o programa exibe gravações com brasileiros de todo o País e suas impressões em relação a Dilma. Dilma falou sobre sua história, sobre o papel da mulher na sociedade brasileira e aproveitou para defender o uso do termo "presidenta", que adotou desde que assumiu o cargo. "É para enfatizar que a agora existe uma mulher no mais alto cargo do país, que nós podemos sim chegar longe", afirmou.

O programa também contou com a participação da ex-senadora e ex-candidata à Presidência Marina Silva, que questionou Dilma sobre a falta de igualdade de oportunidade para mulheres no País. A presidente destacou a necessidade de políticas para inserir a mulher no mercado de trabalho e de aproximar o salário das mulheres ao dos homens. Dilma também falou sobre a violência contra a mulher e sobre a Lei Maria da Penha.

No fim do programa, Dilma fez uma omelete de queijo, ao mesmo tempo em que falava sobre o aumento do poder de compra dos brasileiros nos últimos anos. De acordo com a Globo, Ana Maria Braga aprovou a "omelete presidencial".