Dilma fala que é preciso por muito dinheiro na educação No Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas, a presidente Dilma Rousseff voltou a abordar a questão do direcionamento dos recursos dos royalties do petróleo. "Temos que discutir o que fazer com os royalties do petróleo", disse a presidente. "Eu sempre disse para os senhores que não faço demagogia. Temos de ter visão de médio e longo prazos e responsabilidade com as futuras gerações. Temos de colocar muito dinheiro na educação", argumentou.