Dilma exonera secretário executivo do MDIC A presidente Dilma Rousseff exonerou nesta quarta-feira, 3, Alessandro Teixeira do cargo de secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Teixeira agora será assessor especial do Gabinete-Adjunto de Gestão e Atendimento do Gabinete Pessoal da Presidência da República. A exoneração de Teixeira e a nomeação no novo cargo estão publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira.