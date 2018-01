Dilma exonera Geddel da vice-presidência da Caixa A presidente Dilma Rousseff exonerou do cargo o vice-presidente de Pessoa Jurídica da Caixa Econômica Federal, Geddel Vieira Lima (PMDB). O decreto com a exoneração está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 27, e atende a um pedido do próprio Geddel, que ontem utilizou o microblog Twitter para pedir demissão do cargo.