Dilma evita responder sobre reajuste de combustível

No dia 10 de agosto, em coletiva de imprensa no Palácio da Alvorada, a candidata à reeleição comentou o assunto. "Necessariamente em algum momento do futuro pode ser que tenha um aumento (dos combustíveis)", afirmou Dilma naquela ocasião.

A presidente destacou, naquela coletiva, que não estava confirmando ou negando um aumento, mas falando apenas sobre uma possibilidade, lembrando ainda aumentos anteriores. "Quero repetir que não estou dizendo se vai ou não ter aumento de preço de combustível", afirmou Dilma na semana passada.

Em Porto Velho, no entanto, a presidente evitou tratar do tema, encerrando a coletiva de imprensa para posar em fotos ao lado de operários que trabalham na hidrelétrica de Santo Antônio.