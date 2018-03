Dilma evita falar sobre reeleição e Lula em 2014 A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, disse hoje que, se eleita, somente em 2013 decidirá se vai se candidatar à reeleição em 2014 ou se pretende ceder a vaga para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva volte a disputar o cargo. "Quando chegar a hora, a gente discute o assunto", afirmou, em entrevista a jornalistas após participar de almoço e debate com integrantes do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em São Paulo. "Talvez em 2013 seja a hora de perguntar", afirmou, concordando com a avaliação do presidente do Lide, João Dória Junior, segundo a qual a resposta de Dilma era de "cunho mineiro".