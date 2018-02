Dilma evita falar com imprensa na chegada ao Itamaraty

Dilma não chegou a se encontrar com a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, que foi embora antes das 19h. Primeira a chegar, Hillary foi também a primeira a deixar o Palácio do Itamaraty. Outra ausência foi o presidente venezuelano, Hugo Chávez, que, apesar de ter uma reunião bilateral marcada com Dilma para a manhã de amanhã, foi embora sem passar pelo coquetel.

O presidente chileno, Sebastián Piñera, elogiou a eleição da petista e disse esperar uma continuidade das boas relações entre os dois países. Ao ser perguntado sobre as diferenças ideológicas entre ele e a presidente brasileira, afirmou que "ideologia é algo que ficou para trás".

Amanhã Dilma começa sua agenda oficial de encontros como presidente. Com a ausência do mandatário venezuelano, a primeira reunião será com o príncipe das Astúrias, dom Felipe de Bourbon, vice-chefe de governo da Espanha.

Estão na lista ainda José Mujica, presidente do Uruguai, os primeiros-ministros da Coreia, Kim Hwang-Sik, e de Portugal, José Sócrates, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, o vice-presidente de Cuba, José Machado Ventura, e o ex-primeiro-ministro japonês Taro Aso.