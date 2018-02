Dilma evita contato com a imprensa e viaja para São Paulo

Dilma chega ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em jato da Força Aérea

BRASÍLIA - A presidente eleita, Dilma Rousseff, esteve na manhã desta sexta-feira, 26, na Base Aérea de Brasília, de onde seguiu para São Paulo para compromisso particular.

Dilma tentou se desviar da imprensa, saindo por portaria lateral da Granja do Torto, onde reside atualmente. Não foram divulgados detalhes sobre o compromisso da presidente eleita na capital paulista.

Na sexta-feira passada, 19, Dilma veio a São Paulo para uma bateria de exames no Hospital Sírio-Libanês. Segundo o boletim médico, os resultados foram "satisfatórios". No ano passado, a presidente eleita se submeteu a uma cirurgia para a retirada de um linfoma.

Também na sexta-feira, Dilma aproveitou sua passagem pelo Sírio para visitar o vice-presidente, José Alencar, que havia sido internado para uma transfusão de sangue. De acordo com a assessoria de imprensa de Alencar, ele deve passar nos próximos dias por uma cirurgia para tratar de uma obstrução intestinal, que o levou a ser internado novamente na última terça, 23.

A viagem de Dilma a São Paulo acontece em meio às negociações para a formação do ministério do novo governo. Nos últimos dias, Dilma bateu o martelo sobre sua equipe econômica e os chamados ministérios palacianos - Casa Civil, com Antonio Palocci, e Secretaria Geral da Presidência, com Gilberto Carvalho.