Dilma evita comentar pesquisa sobre intenção de voto A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, evitou comentar o resultado da pesquisa CNT/Sensus que indica a redução da distância entre ela e o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), na corrida pela sucessão presidencial de 2010. "Gostei muito da parte que disse da aprovação do governo em 69%. Como estou falando hoje do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) essa parte me interessa muito", disse a ministra, no final do 7º balanço do PAC.