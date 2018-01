Dilma evita comentar frase de Lula sobre pré-candidatura A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, evitou comentar a declaração feita hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que voltou a lançar a pré-candidatura dela à Presidência da República. Em rápida entrevista realizada pouco depois de participar da solenidade de lançamento do 3º Programa Nacional dos Direitos Humanos, no Palácio do Itamaraty, onde Lula fez a declaração, a ministra disse: "Não vou falar disso, aqui."