Dilma evita comentar eleição para o governo da Bahia

A presidente também foi questionada sobre se gostaria de levar Jaques Wagner para trabalhar com ela em Brasília. Dilma afirmou que existe uma "distância grande" entre a vontade dela e o governador, de fato, ir à capital federal. "Sempre que puder ter Jaques Wagner perto de mim, eu gostaria de ter, mas entendo as responsabilidades dele aqui (na Bahia)." Dilma participará da inauguração da Via Expressa Baía de Todos os Santos.