Dilma evita comentar candidatura Serra em SP A presidente Dilma Rousseff usou a mesma postura, adotada durante todo o dia, para evitar responder qualquer pergunta que não fosse sobre as obras que visitou no Ceará. Na última visita realizada em Fortaleza, na Vila do Mar, ao ser questionada sobre a entrada do tucano José Serra na disputa das eleições municipais de São Paulo e o apoio que o PSD vai dar ao ex-governador, a presidente primeiro ironizou, dizendo que não iria responder perguntas sobre sua viagem à Hannover, na semana que vem, ou sobre a conversa que terá com a chanceler alemã Angela Merkel. Diante da insistência e perguntada se estava preocupada com a entrada de Serra na disputa, ela simplesmente emendou respondendo: "o governo é federal".