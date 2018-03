Dilma evita a TV e homenageia mães pelas redes sociais

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff usou novamente as redes sociais para fazer uma homenagem ao Dia das Mães comemorado neste domingo, 10. Com a popularidade em baixa, Dilma tem evitado fazer pronunciamentos na TV.

No Twitter, Dilma colocou uma foto antiga, em que aparece criança no colo da mãe. “Neste domingo especial, com sabor de infância e amor maternal, quero fazer homenagem à minha mãe, Dilma Jane Rousseff. Obrigada por tudo!”, escreveu a presidente. As duas moram juntas no Palácio do Alvorada.

Na rede social, ela também homenageou a filha, Paula, que é mãe do seu neto, Gabriel, estendendo assim o seu cumprimento a todas as mães. “Mãe é quem cuida, quem acolhe e quem protege os seus pequeninos, mesmo quando crescem, diante da roda da vida. Esse amor permanece para sempre”, disse.

A mensagem foi reproduzida no Facebook oficial da presidente, sem a foto, mas com os versos de um poema de Mário Quintana: “São três letras apenas / As desse nome bendito / Três letrinhas, nada mais… E nelas cabe o infinito...”.

Dilma tem evitado aparecer em cadeia nacional de rádio e televisão depois de o seu pronunciamento em março, no Dias das Mulheres, ter gerado uma onda de manifestações por todo País que ficou conhecido como “panelaços”. Por conta disso, ela cancelou a fala que fazia todo ano em 1º de maio.

Apesar de não ser praxe, Dilma já foi à TV para homenagear as mães. O ano era 2012, quando a sua popularidade estava em alta e o País não atravessava a atual crise política e econômica. Na época, ela aproveitou a data para lançar o programa Brasil Carinhoso, que prometia tirar da miséria absoluta todas as famílias brasileiras com crianças de até 6 anos de idade.

"Dilmãe". Em outra postagem no Facebook, a equipe da presidente também aproveitou a data para dizer que muitos internautas “identificam na presidenta um cuidado maternal” e a chamam “carinhosamente” de “Dilmãe”. Segundo o texto, “Dilma se empenha diariamente para que a vida dos brasileiros seja cada vez melhor”.