Dilma evita a praia em 2º dia na Base Naval de Aratu

É a segunda vez que ela opta pela Base Naval de Aratu para descansar, desde que assumiu a Presidência da República. Entre o final de 2011 e o início de 2012, Dilma passou dez dias na praia baiana, refúgio preferido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Diferente do seu antecessor, que costumava passar as manhãs sob o sol forte do verão baiano, Dilma tem passado a maior parte do tempo em casa. No final da tarde de hoje, apenas a filha da presidente, Paula, apareceu para um mergulho, em companhia do marido e do filho, o pequeno Gabriel de menos de dois anos de idade. Eles não passaram mais de 45 minutos na areia. O sol já havia se posto e apenas um nuvem de chuva cobria a praia de Inema.