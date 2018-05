Dilma: Estatal não dava prioridade para comprar no País A presidente Dilma Rousseff repetiu na tarde desta segunda-feira que a Petrobras não dava prioridade para "comprar o que podia ser comprado no Brasil". "Foi com uma decisão que nós mudamos: vamos produzir no Brasil, porque o País tem condições", reiterou a presidente em evento em Serra Talhada (PE), repetindo declarações ditas no período da manhã, no Estaleiro Atlântico Sul, em Ipojuca (PE). "O Brasil tem trabalhadores competentes que podem produzir, empresários que podem se organizar e produzir", disse Dilma.