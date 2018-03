Dilma estará na cerimônia de beatificação de Irmã Dulce

Estão previstas reuniões para a semana que vem para tratar do programa de erradicação da miséria e de questões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Para a próxima sexta-feira, há uma previsão de que a presidente participe, em Angra dos Reis (RJ), do lançamento da plataforma P-56. No entanto, é apenas uma previsão na agenda, sem confirmação até a tarde de hoje.

Para o dia 30, está certa a viagem para Montevidéu, no Uruguai, onde Dilma terá reunião bilateral.