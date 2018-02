Dilma: estamos investindo R$ 33 bi em saneamento A presidente Dilma Rousseff anunciou nesta quarta-feira a inclusão de R$ 33 bilhões para obras de saneamento, mobilidade urbana e pavimentação nas grandes e médias cidades. "Esses R$ 33 bilhões são componente desses quase R$ 70 bilhões que temos colocado nos últimos dois anos", disse a presidente durante reunião com governadores e prefeitos, no Palácio do Planalto.