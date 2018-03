Dilma está tranquila sobre popularidade, dizem ministros O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, disse neste domingo (30) que a presidente Dilma Rousseff e o governo federal estão "tranquilos" com o resultado das pesquisas do Instituto Datafolha, que apontam para uma queda brusca tanto na popularidade de Dilma quanto nas intenções de voto na presidente para as eleições do ano que vem.