Dilma está 'sólida' em 1º lugar', diz site de campanha

"A presidenta Dilma permanece sólida em primeiro lugar na preferência dos brasileiros, segundo a nova pesquisa do Datafolha divulgada nesta segunda-feira (18/08). Dilma aparece no levantamento com 36%, bem à frente dos seus dois principais adversários, Marina Silva (21%) e Aécio Neves (20%), praticamente tecnicamente empatados na disputa pelo segundo lugar", afirmou a nota.

O texto, entretanto, ignora os resultados do segundo turno apontados pela pesquisa. Em uma disputa contra a substituta de Campos, que deve ser confirmada na quarta-feira, Dilma registrou 43% e Marina 47% - no limite da margem de erro da pesquisa, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

No cenário contra Aécio, Dilma aumentou sua diferença: a petista subiu de 44% para 47% enquanto o tucano oscilou de 40% para 39%.