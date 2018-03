Dilma está satisfeita com votação do mínimo, diz Cabral O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que se reuniu nesta quinta-feira, 17, com a presidente Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto, disse que ela está “muito satisfeita” com o resultado da votação da quarta,na Câmara, que aprovou o salário mínimo de R$ 545. Segundo Cabral, Dilma considerou o resultado “uma demonstração de coesão e força política”. Cabral e o prefeito do Rio, Eduardo Paes se reuniram com a presidente para discutir a criação da autoridade olímpica brasileira.